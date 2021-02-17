Спецвыпуск газеты о работе врачей в условиях пандемии помог подготовить депутат гордумы

13:03 17 февраля 2021
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Фото из архива пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Спецвыпуск проекта "Спасибо, доктор!" на страницах газеты "Тюменские известия" подготовлен при поддержке депутата Тюменской городской думы Виктора Бронникова.

Силами предприятия, которое возглавляет народный избранник, в областной клинической больнице №2 отремонтирована входная группа, а также установлены автоматические раздвижные двери в приемном отделении стационара.

Отметим, что героями проекта стали медицинские работники, рассказавшие, как изменилась система здравоохранения в период пандемии, о борьбе с инфекцией и о своих коллегах, которые трудились на передовой.

Теги: врачи , газеты , депутаты , Тюменская городская дума
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