Тюменка страдала от головных болей из-за костной опухоли

Фото предоставлено пресс-службой ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Специалисты Областной клинической больницы № 2 столкнулись с редким случаем. У пациентки диагностировали остеому пазухи носа — доброкачественную опухоль из костной ткани. Объемное образование до двух сантиметров в диаметре граничило с основанием черепа и со стенкой орбиты, давило на соседние ткани и кости, поэтому женщину и беспокоили головные боли. Помочь пациентке можно было только хирургически.

Женщина обратилась к терапевту с жалобами на артериальную гипертензию и частую головную боль. Ей назначили компьютерную томографию, во время исследования врачи обнаружили объемное новообразование в пазухе носа. Остеома — само по себе редкое заболевание, а такая локализация опухоли отмечается всего в 5–10% случаев.

После дополнительного обследования в стационаре ОКБ №2 оториноларингологи решили оперировать по малоинвазивной методике. Опухоль удалили эндоскопически – без разрезов, через носовой ход. Операцию проводили опытные врачи — Александр Рудзевич и Ирина Крылова.

"Несмотря на довольно большой объем остеомы мы смогли извлечь ее через полость носа. После такой операции пациентка быстро восстановилась, уже через четыре дня она была дома. К тому же, у нее не осталось шрамов на лице, а хороший косметический эффект особенно важен для женщин. Да и головная боль ее больше не беспокоит", — поделилась Ирина Крылова, отоларинголог взрослого ЛОР-отделения ОКБ №2.