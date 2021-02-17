В Тюмени наградят победителей конкурса детской рукописной книги

11:45 17 февраля 2021
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В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 19 февраля пройдет награждение победителей II конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Начало мероприятия в 15:00.

Конкурс проходил в детской библиотеке имени Константина Лагунова", на него поступило 194 работы. Возраст участников — от  5 лет до 21 года. Это индивидуальные участники, семьи, детские организации и коллективы из Тюмени, Тобольска, Ишима и других населенных пунктов Тюменской области.

Среди номинаций конкурса —  "Прогулки по Тюмени", "Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова", "Вдохновленные звездным небом" (к 60-летию первого полета человека в космос") и другие темы. На конкурс были заявлены рукописные книги разных жанров: рассказы, стихотворения, сказки, загадки, поэмы, и в разных формах: аквариум, звезды, рыбы, капельки.

Рукописные книги победителей и участников II конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" отправятся в  Мурманск на XXIV Международный конкурс детской рукописной книги "Все краски Севера".

 

 

Теги: дети , книги , конкурс
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