В Тюмени наградят победителей конкурса детской рукописной книги

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 19 февраля пройдет награждение победителей II конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Начало мероприятия в 15:00.

Конкурс проходил в детской библиотеке имени Константина Лагунова", на него поступило 194 работы. Возраст участников — от 5 лет до 21 года. Это индивидуальные участники, семьи, детские организации и коллективы из Тюмени, Тобольска, Ишима и других населенных пунктов Тюменской области.

Среди номинаций конкурса — "Прогулки по Тюмени", "Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова", "Вдохновленные звездным небом" (к 60-летию первого полета человека в космос") и другие темы. На конкурс были заявлены рукописные книги разных жанров: рассказы, стихотворения, сказки, загадки, поэмы, и в разных формах: аквариум, звезды, рыбы, капельки.

Рукописные книги победителей и участников II конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" отправятся в Мурманск на XXIV Международный конкурс детской рукописной книги "Все краски Севера".