Работу пассажирского транспорта в Тюмени обсудили депутаты гордумы

Работу пассажирского транспорта в областном центре обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думе 16 февраля.

Как рассказал депутатам директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов, на 1 января 2021 года на городских линиях работают 1 тыс. 144 автобуса.

"Из них 706 большой и 438 — малой вместимости. Более шестидесяти процентов транспорта приспособлено сегодня для перевозки маломобильных пассажиров. Средний возраст техники — четыре с половиной года", — уточнил Игорь Фролов. Протяженность маршрутной сети Тюмени составляет в настоящее время более 590 км.

Как будет решаться вопрос перегруженности автобусов в третьем микрорайоне Тюмени в часы пик, поинтересовался депутат Сергей Пыхалов. Для разгрузки народный избранник передал предложение избирателей: ввести в утренние часы несколько маршруток, которые могли бы отъезжать от остановки напротив ТРЦ "Солнечный". "В остальное время дня в них нет необходимости", — уточнил он.

Игорь Фролов заверил депутата, что вопрос принят к сведению. "Сигнал о проблеме принят, — отметил он. — Все поступившие обращения нами отрабатываются. Для решения проблемы либо увеличивается класс транспорта, либо сокращается интервал движения".

Вопрос о льготных категориях пассажиров поднял депутат Дмитрий Елагин. "Сегодня льгота на проезд составляет сто процентов для пенсионеров, пятьдесят для студентов и восемьдесят для школьников, — напомнил он. — По студентам и пенсионерам вопросов нет, но может, быть, пришло время освободить полностью от оплаты за проезд школьников?"

Игорь Фролов согласился, что время для решения этого вопроса пришло и заверил народного избранника, что он будет рассмотрен уже в ближайшее время с участием депутатов Тюменской городской думы.

Депутат Александр Захаров обратился к директору департамента дорожной инфраструктуры с вопросом о дальнейшей практике внедрения "умных остановок", установленных в настоящее в трех местах Тюмени – на набережной, администрации города и у драмтеатра. "Хотелось бы понять, это то, к чему мы будем стремиться и устанавливать их по всему городу, а также подключено ли видеонаблюдение этих остановок к системе "Умный город"?".

Игорь Фролов рассказал, что конфигурация и оснащение "умных остановок" рассматривались и утверждались на архитектурном совете города. "Вполне возможно, что в процессе дальнейшей реализации этого проекта будут какие-то корректировки, поскольку технологии не стоят на месте, но в настоящий момент это некий эталон, который наиболее интересен для Тюмени", - отметил он.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов выделил три ключевых для жителей Тюмени вопроса, касающихся работы общественного транспорта: "Это, в первую очередь, культура обслуживания, во-вторых, это тот момент, когда водитель по ходу маршрута меняет схему движения, и третий – это нарушение регламентированного времени движения". Также по его словам, все садовые общества города на сегодня обеспечены автобусным сообщениеим круглогодично.