В Тюмени открылась выставка тобольской резной кости

В центре семейного чтения имени Пушкина прошла презентация выставки "Костяное кружево Сибири". Экспозиция в рамках проекта "Тюмень мастеровая" посвящена тобольской резной кости.

На выставке представлены произведения косторезного искусства двух мастеров — Светланы Паянен и Михаила Турышева. Это миниатюрные фигурки хантов, ненцев, оленей, собак, атрибуты быта и занятий аборигенов. На выставке также представлены украшения: броши, подвески, брелоки и памятные сувениры из кости и рога. Экспозицию дополняют книги о творчестве мастеров-косторезов и косторезном промысле Тюменского края.

Тюменцы могут познакомиться с произведениями косторезного искусства мастеров-ремесленников Тюмени и Тюменской области до 31 марта по адресу: ул. Газовиков, 30. Необходимо предварительно записаться на посещение выставки по телефону: 47-78-19.