На "Стальной характер" прислали около трехсот заявок

12:11 16 февраля 2021
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Фото предоставлено пресс-службой забега "Стальной характер"

В Тюмени экстремальный забег "Стальной характер. Холод" пройдет на базе отдыха "Кулига-парк" 6 марта. Организаторы ожидают около 1,5 тысяч участников от 16 лет из Тюмени, Тюменской области и регионов УрФО. На сегодняшний день принято уже около 300 заявок.

Участникам предложат преодолеть трассу в одиночку или выйти на старт командой в составе не менее шести человек. Комплектование команд участники осуществляют самостоятельно. 

В забеге предусмотрено четыре дистанции на выбор — 3, 5, 7 или 9 км. На самой протяженной спортсмены-любители должны пройти более 20 препятствий в виде различных барьеров, подъемов, бастионов и снежных преград. 

Необходимым условием для участия является медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом без ограничений, выданное не позднее 6 месяцев на дату проведения мероприятия. Подать заявку на участие можно здесь.

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