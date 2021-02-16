Тюменцев приглашают на выставку "Нити судьбы" в Археологическом музее-заповеднике

В Археологическом музее-заповеднике во вторник, 16 февраля, открывается новая выставка "Нити судьбы".
Ручное ткачество – один из самых интересных видов декоративно-прикладного искусства, который вдохновляет умелых мастеров, профессиональных художников и дизайнеров на создание уникальных художественных произведений, сообщили в пресс-службе ТМПО.
"Нити судьбы" - выставка декоративно-прикладного искусства с возможностью погружения посетителей в объективную реальность предков. Изделия, представленные на выставке, выполнены в технике ручного ткачества – они красивы, оригинальны, востребованы.
Технологии ручного ткачества доступны для освоения, позволяют выполнять неповторимые тканые полотна даже людям, не имеющим специальной художественной подготовки.
Где: Археологический музей-заповедник, 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск".
Стоимость: 100 руб. (при покупке на сайте ТМПО – 95 руб.), для детей до 6 лет, школьников, студентов и пенсионеров - вход свободный.
Стоимость экскурсии: 300 руб.
Возрастная категория 0+
Телефон: 8 (3452) 766-767.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru