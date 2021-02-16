Тюменцев приглашают на выставку "Нити судьбы" в Археологическом музее-заповеднике

Фото: пресс-служба ТМПО

В Археологическом музее-заповеднике во вторник, 16 февраля, открывается новая выставка "Нити судьбы".

Ручное ткачество – один из самых интересных видов декоративно-прикладного искусства, который вдохновляет умелых мастеров, профессиональных художников и дизайнеров на создание уникальных художественных произведений, сообщили в пресс-службе ТМПО.

"Нити судьбы" - выставка декоративно-прикладного искусства с возможностью погружения посетителей в объективную реальность предков. Изделия, представленные на выставке, выполнены в технике ручного ткачества – они красивы, оригинальны, востребованы.

Технологии ручного ткачества доступны для освоения, позволяют выполнять неповторимые тканые полотна даже людям, не имеющим специальной художественной подготовки.

Где: Археологический музей-заповедник, 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск".

Стоимость: 100 руб. (при покупке на сайте ТМПО – 95 руб.), для детей до 6 лет, школьников, студентов и пенсионеров - вход свободный.

Стоимость экскурсии: 300 руб.

Возрастная категория 0+

Телефон: 8 (3452) 766-767.