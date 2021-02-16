О развитии малых городов и их достопримечательностях поговорят в тюменской "Точке кипения"

Заключительная конференция "Малые города удивительные достопримечательности" в тюменской "Точке кипения" состоится в среду, 17 февраля, в 15:00.
Проект "Малые города – удивительные достопримечательности" был реализован в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта – развитие туристической привлекательности малых городов Урала. В ходе проекта команда "Нашего Урала" проехала по 25 городам Пермского края, Тюменской и Оренбургской областей.
На конференции будут подведены итоги проекта и состоится разговор о о том, как совместными усилиями развивать внутренний туризм в России и туристическую привлекательность малых городов. Все участники мероприятия смогу посмотреть интерактивную мультимедийную выставку, подготовленную на основе материалов с поездки.
Мероприятие очное, пройдет по адресу: улица Республики 142, 2-й этаж. Регистрация на мероприятие. Не забывайте про защитные маски и соблюдение социальной дистанции.
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