Тюменские поисковики обсудили планы на 2021 год

Специалисты Областного поискового центра имени Артура Ольховского и руководители поисковых объединений провели традиционный совет командиров поисковых отрядов Тюменской области. Поисковики обсудили актуальные вопросы и планы на 2021 год.

Участники совета командиров утвердили районы для проведения экспедиций поисковых отрядов Тюменской области в рамках "Вахты Памяти-2021". Как сообщает пресс-служба Областного поискового центра, это Новгородский и Старорусский районы Новгородской области, Ржевский и Западнодвинский районы Тверской области, Псковская область и Лоухский район Республики Карелия.