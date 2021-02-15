Тюменские поисковики обсудили планы на 2021 год

12:09 15 февраля 2021
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Специалисты Областного поискового центра имени Артура Ольховского и руководители поисковых объединений провели традиционный совет командиров поисковых отрядов Тюменской области. Поисковики обсудили актуальные вопросы и планы на 2021 год.

Участники совета командиров утвердили районы для проведения экспедиций поисковых отрядов Тюменской области в рамках "Вахты Памяти-2021". Как сообщает пресс-служба Областного поискового центра, это Новгородский и Старорусский районы Новгородской области, Ржевский и Западнодвинский районы Тверской области, Псковская область и Лоухский район Республики Карелия.

Теги: поисковики
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