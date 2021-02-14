В музейном комплексе Словцова читали стихи и прозу о любви

18:59 14 февраля 2021
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t-l.ru

Поэтический вечер "О любви и не только…" прошел 14 февраля в Тюменском музейном комплексе имени Ивана Словцова. Проектреализован совместно с молодежным театром "Май", сообщает ИА "Тюменская линия".

Как рассказал специалист музейного комплекса Иван Крутько, поговорить о любви и услышать любимые произведения известных авторов пришли более 70 жителей Тюмени, "в основном влюбленные парочки".

Артисты молодежного театра прочитали стихи Роберта Рождественского, отрывок из поэмы Владимира Маяковского, стихи Веры Полозковой и многие другие произведения.

Теги: акции , День влюбленных
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