У Тюменской области высокий индекс любви

Тюменская область вошла в топ-20 регионов с самым высоким "Индексом любви". Об этом сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на результаты исследований Brand Analytics.

По сравнению с 2020 годом Тюменская область поднялась в рейтинге на 29 позиций, заняв в этот раз двадцатое место, а индекс любви составил 5,2. В верхних строчках рейтинга Крым (6,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (6,5) и Чувашия (6,1).

Индекс насчитывался по русскоязычным упоминаниям "любовь" и "ненависть" от первого лица в настоящем времени. Оценивались позитивные и негативные эмоции среди публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в популярных соцсетях, а также на форумах и в блогах. Репосты и рекламные публикации в аналитику не вошли.

"Несмотря на то, что 2020 год выдался очень непростым, индекс любви в стране остался на прежнем уровне – 4,7. Среди 813 тысяч сообщений, которые были проанализированы в рамках исследования, 82,4% было о любви и только 17,6% носили негативный характер",- отмечают исследователи.

Самой любвеобильной соцсетью на протяжении нескольких лет остается Instagram. Следом с небольшим отрывом идут Одноклассники, Facebook и "ВКонтакте". Разрыв у площадок небольшой: от 81 до 83% любви.

Чаще всего в любви признаются пользователи соцсетей старше 35 лет.