Анонимную почту любви организовали в "Конторе пароходства"

11:20 14 февраля 2021
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С 10 до 13 февраля в Мультицентре "Контора пароходства" работала "почта любви". Необычность этой мини-акции в том, что порадовать вторую половинку или признаться в чувствах можно инкогнито. 

В течение трех дней желающие могли взять на стойке администратора любую валентинку, указать в ней ник адресата в Instagram, свое имя или остаться анонимом и отпусить открытку в специальный ящик. Ребята из "Конторы" разослали фото открыток в директ получателям и предложили им забрать печатные версии в "Конторе" на неделе.

Теги: акции , инициативы , любовь , молодежь
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