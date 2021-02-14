Анонимную почту любви организовали в "Конторе пароходства"

С 10 до 13 февраля в Мультицентре "Контора пароходства" работала "почта любви". Необычность этой мини-акции в том, что порадовать вторую половинку или признаться в чувствах можно инкогнито.
В течение трех дней желающие могли взять на стойке администратора любую валентинку, указать в ней ник адресата в Instagram, свое имя или остаться анонимом и отпусить открытку в специальный ящик. Ребята из "Конторы" разослали фото открыток в директ получателям и предложили им забрать печатные версии в "Конторе" на неделе.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru