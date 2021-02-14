Фельдшеры Казанского района вернули к жизни пожилую пациентку

Врачи Областной больницы №14 Казанского района спасли от клинической смерти 86-летнюю пациентку. Жительница села Афонькино обратилась за помощью с болью в сердце, ей диагностировали обширный инфаркт. Медикам пришлось проводить реанимационные мероприятия.

Когда поступил вызов на единый диспетчерский пульт скорой помощи Областной больницы №4 г. Ишима, к пациентке оперативно направили бригаду медиков с подстанции села Казанское – ближайшей к пациенту, но находившейся на расстоянии 35 км. К одинокой женщине также незамедлительно направили фельдшера ближайшего ФАПа. Именно это помогло буквально сохранить жизнь человека.

Фельдшер ФАПа оказалась на месте через несколько минут, проверила давление, сатурацию. Фельдшеры приехавшей бригады экстренной помощи заподозрили сердечную недостаточность, начинающийся отёк лёгких и инфаркт миокарда. Бригада дистанционно направила данные обследования дежурному врачу скорой помощи Областной больницы №4 и анестезиологу-реаниматологу, которые по этим результатам диагностировали обширный инфаркт.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №14, дважды в машине "скорой" у женщины останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. На помощь поспешила еще одна бригада скорой помощи и пациентку доставили в ближайшую больницу.

Тяжёлую больную сразу поместили в палату интенсивной терапии. Сутки бабушка находилась на аппарате искусственного дыхания, однако затем под воздействием правильно подобранной терапии ее состояние начало стабилизироваться, уже через три дня ее перевели в общую палату.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо – сама ходит по палате и благодарит медиков, особенно фельдшеров – недавних выпускниц Ишимского медколледжа, которые сделали всё возможное, чтобы вывести ее из клинической смерти.