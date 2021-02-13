Волонтеры из Нижней Тавды продвигают среди односельчан основы безопасности в интернете

Источник: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Областную акцию "Безопасный интернет" проводят волонтеры отряда "72 регион". В Нижней Тавде на улицах и в торговых центрах они раздают информационные листовки с полезной информацией.

Ребята рассказали односельчанам о том, как защититься от мошенников в интернете и предостерегли от совершения необдуманных действий в сети.

"В рамках акции мы поиграли в настольную игру-ходилку "Кибер-трек". После добровольцы провели тематические классные часы среди учащихся 5-6 классов. Волонтеры рассказали ребятам, почему нельзя злоупотреблять общим доступом к файлам, как уберечься от киберхулиганов и хищников и другие интернет-премудрости", - отметила руководитель отряда Елена Евстифеева.

Она добавила, что волонтеров в районном центре знают и к их деятельности относятся с уважением. В августе 2021 года волонтерскому отряду "72 регион" Центра дополнительного образования Нижнетавдинского района исполнится 15 лет. Ребята планируют отметить юбилей добрыми делами и чаепитием, пишет ИА "Тюменская линия".