Врачи советуют тюменцам проводить свидания с пользой для здоровья

В День святого Валентина многие тюменцы запланировали романтические свидания. Врачи рекомендуют влюбленным провести встречу с пользой для здоровья: например, на свежем воздухе – тем более, что погодные условия позволяют.

Как отметила врач по общей гигиене Ольга Гаврикова, активный отдых помогает приобрести хорошую форму и продлить молодость, а также это возможность провести время вместе с любимым человеком весело и активно.

В День всех влюбленных стоит отдать предпочтение парным видам спорта или разнообразить времяпрепровождение веселыми упражнениями. Например, спортивный туризм отличается большей дозой экстрима, требует взаимовыручки, смелости и авантюризма. Лыжи и сноубординг – романтичные виды спорта. Тюбинг приводит в тонус большое количество групп мышц и обеспечивает полезные кардионагрузки. Катание на снегокате развивает внимание, координацию движений и общую физическую подготовку. А коньки - один из самых приятных и увлекательных способов натренировать чувство равновесия, выносливость, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".