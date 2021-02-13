Путешествовать по Тобольску можно с паспортом великого путешественника

Тобольск участвует в проекте "Паспорт великого путешественника по малым городам". Его реализует Ассоциация малых туристских городов России.
Получить такой паспорт можно в городах, которые входят в ассоциацию. На официальном сайте организации туристам предлагают скачать бланк паспорта. В него ставят штамп при посещении этих городов.
Когда получены все 14 штампов из всех городов, путешественник получает памятный приз – сувенирные открытки с видами малых городов, которые выполнены по детским эскизам в рамках проекта "Маленький город глазами детей – местных жителей", пишет ИА "Тюменская линия".
В Ассоциацию помимо Тобольска входят такие города, как Азов, Боровск, Гаврилов Посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса и Углич.
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