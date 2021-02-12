Тюменцев 55+ приглашают в школу волонтеров

Штаб-квартира "серебряного" добровольчества приглашает тюменцев пройти школу волонтеров. В этом году она пройдет одновременно для начинающих и опытных волонтеров 55+.

В новом сезоне желающих присоединиться к движению обучат по уникальной программе, включающей интенсивную психологическую подготовку. Также слушатели курса пройдут кастинг на должность волонтеров-супервайзеров и в будущем смогут руководить мини-группами добровольцев.

Программа обучения, подготовленная командой экспертов, включает в себя более 12 тренингов и лекций. С волонтерами встретятся профильные специалисты, формирующие банки вакансий движения "серебряного" добровольчества, в том числе, представители учреждений, работающих с уязвимыми категориями граждан: одинокими пожилыми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, трудными подростками.

Занятия будут проходить каждую неделю параллельно в двух группах (до 20 человек) с соблюдением норм текущей эпидемиологической обстановки. Обучение начнется 17 февраля и продлится до 24 марта. Занятия будут проходить на базе центра внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1).

Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в школе "серебряных" волонтеров можно по телефону отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра: (3452) 51-50-51.