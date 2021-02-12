В Тюмени пройдет веселый День снега

Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Одним из самых ярких событий предстоящих выходных в Тюмени станет День снега. отвлечься от трудовых будней и весело провести время всей семьёй горожане смогут 14 февраля на лыжной базе спортивной школы №2 (ул. Барнаульская, 17/1). Начало в 12 часов.

Тюменцев ждет незабываемая встреча с живыми снеговиками - Снежком и его друзьями спортсменами – хоккеистами и лыжниками. Познакомиться с главными зимними персонажами и приобщиться к здоровому образу жизни смогут все желающие. Главное - до 12 февраля пройти регистрацию, с положением можно ознакомиться здесь.

Для участников Дня снега организаторы подготовили две локации, на которых развернется спортивная борьба: первая - полоса препятствия на дистанции 50 метров для ребятишек 4-8 лет, вторая - зимняя эстафета семейных команд в составе папы, мамы и ребенка в возрасте 6-12 лет. В программе: броски "снежком в цель", покатушки на "санках" и хоккейные баталии.

А пока спортивные тюменцы будут ждать свои результаты, они смогут поучаствовать в игре снеговиков: "Снежный брумбол", "Ледяная крепость", "Снегопадный тир" и так далее.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".