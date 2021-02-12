Степан Киричук: город ждет от тюменцев ярких инициатив

Об отличительных особенностях местного самоуправления в областном центре и основных решениях, принятых в 2020 году на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы, рассказал ее председатель Степан Киричук.

– Степан Михайлович, 2020 год был непростым и в то же время весьма полезным с точки зрения расширения горизонтов: депутатам пришлось оперативно осваивать новый формат работы. Как считаете, переход на "цифру" в Тюменской городской думе прошел успешно?

– Мне кажется, мы достойно сумели пройти этот период. Сначала были видеосовещания, в том числе с участием председателя думы и главы города, затем дважды провели заседание постоянной комиссии в этом формате. Так, отработанный и тщательно отшлифованный, был принят документ, и сегодня мы не ограничены в принятии решений даже в сложный эпидемиологический период. Мы не оставили без внимания ни один важный вопрос, и в этом безусловный успех депутатского корпуса.

– Вопрос о внедрении видеосвязи в работу представительного органа местного самоуправления первоначально рассматривался на заседании вашей постоянной комиссии. Среди депутатов были те, кто сомневался в целесообразности и законности использования данного формата работы?

– Идею, озвученную некоторыми депутатами, поддержали все без исключения. Инициаторы приводили в пример главу государства, который проводил совещания в дистанционном формате, и предлагали внедрить такую практику в думе. Я в свою очередь понимал, что формат работы представительного органа местного самоуправления прописан в Уставе города, в регламенте Тюменской городской думы, и к этим нормативным актам надо относиться бережно. Хочу отметить роль председателя думы Евгения Заболотного: его настойчивость, скрупулезность в чтении документов, консультации с надзорными органами, с правительством региона и коллегами из областного парламента принесли свои плоды, и мы приняли абсолютно выверенное, точное и работающее положение о возможности проведения заседаний думы в режиме видеоконференцсвязи.

– Вы человек старой закалки и принадлежите к поколению людей, привыкших черпать информацию из книг и журналов, но кажется, и с передовыми технологиями неплохо справляетесь. Это так?

– Я освоил компьютер и мессенджеры, но не отвык от книг. Представляете, недавно нашел дома "Вратаря Республики" Льва Кассиля. На внутренней стороне обложки есть надпись: "Ученику 7-го класса Степану Киричуку за хорошую учебу от директора школы". Я ее с удовольствием прочел вновь! Книга остается источником знаний не только для моего поколения, но и для вашего, и для поколения ваших детей – уж поверьте мне! Книга обладает особым магнетизмом, но использовать только книги сегодня неверно. В новых средствах связи можно найти много интересной и полезной информации. Я живу под девизом "Век живи – век учись" - сегодня вынужден учиться обращению с мессенджерами. При этом не скажу, что я продвинутый пользователь гаджетов, мне еще есть куда расти.

– Члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению неплохо поработали в 2020 году. Вы довольны активностью своих коллег?

– Очень. Сначала думал назвать кого-то поименно, а потом понял, что все 11 депутатов внесли свою лепту в работу комиссии. Знаете, мне очень легко составлять план деятельности, ведь от каждого члена комиссии я получаю по три-четыре предложения. В 2020 году мы провели девять заседаний и одно заочное голосование, на которых рассмотрели 58 вопросов. Повестку мы начинаем обсуждать заранее, это дает возможность вовремя исправить недочеты.

Хочу поблагодарить коллег, мне с ними легко работать. Активны и инициативны депутаты всех фракций. Все они едины в защите интересов жителей нашего города.

– Депутаты внесли изменения в Устав города, закрепив такую норму, как инициативное проектирование. Думаете, тюменцы будут охотно пользоваться правом предлагать администрации свои идеи?

– Я на это надеюсь. Задача поставлена президентом страны. Глава государства подчеркнул, что на реализацию инициативных проектов должно расходоваться не менее пяти процентов муниципального бюджета. Что такое пять процентов от бюджета Тюмени? Это более полутора миллиардов рублей. Представляете, на полтора миллиарда рублей люди предложат то, что они хотят.

Надо отметить, что еще в 2018 году администрация Тюмени начала работать в этом направлении, так что база есть. Положение об инициативном проектировании депутаты приняли на декабрьском заседании городской думы. Проект мы направим для ознакомления в Государственную думу, потому что в некоторых регионах интересуются, как, с какой стороны мы приступаем к реализации поручения главы государства.

– Документ окончательно сформирован?

– Его еще предстоит дорабатывать. Мы, например, долго спорили по поводу того, какая территория может быть охвачена инициативным проектом – ТОС, административный округ или какая-то иная. Пришли к выводу, что любая – хоть один многоквартирный дом или пара улиц. Каждая инициатива жителей будет рассмотрена администрацией самым внимательным образом. Более того, в положении записано, что городские власти будут самостоятельно оформлять документы, составлять описательную часть проекта, чтобы не тормозить финансирование. Пусть тюменцы знают, что в моем лице и в лице депутатов городской думы они найдут помощников-лоббистов, которые будут продвигать их инициативы. При этом важно понимать, что с помощью инициативного проектирования горожане могут решать только вопросы местного значения.

– Инициативные проекты смогут предлагать и ТОСы. Как предполагаете, кто проявит большую активность: граждане или органы территориального общественного самоуправления?

– Трудно прогнозировать. ТОСы – это все-таки организованная структура, им, наверное, будет проще. Возможно, некоммерческие организации начнут выходить с предложениями. Кроме того, в Тюмени много активных неравнодушных граждан, и проектирование даст им возможность себя проявить, а мы, депутаты, будем оказывать всестороннюю поддержку.

– Кстати, в Тюмени появился новый ТОС, куда входит всего один дом – многоэтажка на Ленина, 57. У нас много таких "мини"-ТОСов, или все же больше распространена практика, когда в границы, где осуществляется территориальное общественное самоуправление, включены несколько объектов?

– Есть еще один такой же мини-ТОС на Энергетиков, 51, но он уже не живет как один дом. Если там готовят мероприятие, то в обсуждении участвуют жильцы близлежащих многоэтажек. Может, надо помочь им расшириться, хотя… Чисто формально это не мешает жителям решать возникающие вопросы, направленные на улучшение качества жизни в своем районе.

– В Уставе Тюмени нашла отражение и депутатская инициатива о сокращении сроков рассмотрения запросов народных избранников в органы местного самоуправления. В вашей практике бывали случаи, когда решение проблем жителей не терпело отлагательств?

– Разумеется. Например, через Алебашевскую протоку проложен достаточно протяженный мостик – около сотни метров, по которому люди ходят из частного сектора в зону многоэтажной застройки. Однажды горожанин показал мне, что в мостике не хватает нескольких досок. В течение суток его отремонтировали – я даже письменное обращение в управу не успел направить, только позвонил. Вот это оперативность! Всего за пять дней удалось переоформить для одной тюменки справку, необходимую для приватизации жилья. Здесь оперативность тоже была принципиально важна, поскольку остальные документы могли потерять юридическую силу. Решение думы о сокращении сроков рассмотрения обращений было принято не с целью заставить администрацию работать быстрее. Это возможность в случае крайней необходимости оказать оперативную помощь людям. Нашу инициативу поддержал глава Тюмени Руслан Кухарук.

– На комиссии среди прочих рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в областном центре, в том числе обсуждается работа народных дружин. Тюменцы охотно вступают в ряды дружинников?

– К сожалению, нет. Численность дружинников, скажем так, стабильна – их более двухсот человек. В областном центре сформировано пять народных дружин, 26 отрядов. Активно работает дружина, организованная казаками во главе с атаманом Николаем Белослудцевым. Их часто можно встретить на набережной. Если честно, мы пока не нашли, чем стимулировать граждан, – дополнительными днями к отпуску или иными льготами. Есть надежда, что заместитель главы города Петр Вагин, имеющий хороший опыт работы в сфере обеспечения безопасности, сможет скоординировать и усилить работу по привлечению граждан в ряды дружинников. В состав нашей постоянной комиссии входят депутаты, которые в период работы в силовых ведомствах взаимодействовали с народными дружинами, они, как никто иной, понимают общественную значимость этого вопроса. Пользуясь случаем, обращаюсь к тюменцам: участвуйте в движении дружинников, это почетно, полезно и необходимо.

– Носить нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" тоже почетно, но в 2020 году всего два депутата думы воспользовались правом выдвинуть кандидатуру на поощрение. Вам хотелось бы, чтобы коллеги были активнее в вопросах поощрения земляков?

– Подозреваю, что у многих коллег по депутатскому корпусу такая же дилемма, что и у меня: я не могу определиться с кандидатурой. Предложить десятерых – это легко, а вот одного… Хорошо, что председатель думы и глава города не ограничены в количестве представляемых к поощрению кандидатур.

– То есть вы надеетесь на них?

– Наверное.

– В чем особенность местного самоуправления в Тюмени? Есть то, что нас отличает от других муниципалитетов страны, а может, и мира?

– Я готовился к этому вопросу и написал семь пунктов. Первое, что бросается в глаза, – у нас нет противостояния органов государственной власти и местного самоуправления, и по большому счету не было никогда. Это огромное достижение. У нас все ветви власти понимают, что жителям абсолютно без разницы, кто строит объездную дорогу, школу, выдает материальную помощь, и это объединение власти в решении общих задач населения очень важно. Многие скажут, что так и должно быть. Согласен, должно, но такое встречается далеко не везде – поверьте человеку, объездившему всю страну и изучавшему вопросы местного самоуправления на протяжении полутора десятков лет. Знаю случаи, когда городские и областные власти создавали каждый свое СМИ и открыто критиковали друг друга в информационном пространстве. Это все не то, что надо жителям! Спорные вопросы необходимо решать в кабинетах, а то, о чем просят люди, нужно выполнять.

Кстати, об отсутствии противостояния можно говорить и в случае с администрацией Тюмени и городской думой. Мы следуем Уставу, где определено, что дума пишет правила, администрация по ним работает. Но разработка этих правил – огромный коллективный труд. Конструктивный подход отличает Тюменскую городскую думу и администрацию в своих совместных действиях, и это тоже немаловажно.

Кроме того, у нас хороший бюджет, не надо этого скрывать. Тюменцы должны это знать и требовать от представителей исполнительной власти и депутатского корпуса качественного освоения средств. У нас очень хороший фундамент, мы его наращиваем через экономику, через разные механизмы повышения налогоемкости города.

Особенность местного самоуправления в Тюмени – это постоянный диалог администрации города с правительством Тюменской области по стратегическим вопросам: застройка, транспорт, архитектура, земельные ресурсы, социальная сфера… Подчеркиваю, не опека, не "указания", а диалог. Глава города является членом Коллегии правительства региона, а председатель думы и его заместитель – члены Совета по местному самоуправлению в Тюменской областной думе.

Я бы еще отметил, что Тюменская городская дума – единственный в стране представительный орган местного самоуправления, в котором создан Совет думы, куда входят председатели комиссий и руководители фракций. Решения Совета определены регламентом, то есть мы можем ссылаться на них в своей деятельности.

Активная системная работа с общественностью – еще одна отличительная черта местного самоуправления в Тюмени. На заседания комиссий приглашаются представители Общественной палаты, некоммерческих организаций, председатели ТОСов. Конечно, это лишь часть того, чем мы можем гордиться. И хотя я критикую местное самоуправление, потому что в моем понимании оно еще более демократично и свободно от ограничений, но уверен, что это все впереди. Сегодня мы работаем в оптимальном режиме и движемся в верном направлении.