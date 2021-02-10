В Тюменской области испортили полсотни мусорных контейнеров

В 2020 году в Тюменской области из-за неправильного обращения с отходами были уничтожены или повреждены огнем 54 новых евроконтейнера. Больше всего нарушений допустили жители Тюменского района, там 18 подобных случаев, а также в Тюмени, где произошло 14 возгораний.

Региональный оператор обращается к тюменцам с просьбой ответственно относиться к правилам пользования баками для сбора коммунальных отходов: не выбрасывать в них тлеющую золу и угли, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, а также непотушенные окурки.

"В лучшем случае пламя не перекинется на ближайшие постройки, растительность, припаркованные вблизи автомобили. Но возместить собственнику сумму ущерба придётся виновнику возгорания. Стоимость одной стандартной ёмкости на контейнерной площадке может оцениваться от 11 до 20 тысяч рублей", — рассказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.