Тюменцы стали чаще открывать инвестиционные счета

На начало этого года на Московской бирже зарегистрировано более 124 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Из них почти 64 тыс. счетов открыли югорчане, 39 тыс. — тюменцы, 21 тыс. — ямальцы. За 2020 год количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в регионе увеличилось в два раза.

В целом по России число индивидуальных инвестиционных счетов достигло 3,5 млн, оборот по ним в 2020 году составил 1,4 трлн рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Наибольшее количество оборотных средств приходится на сделки с акциями – 86%, 10% – составляют сделки с государственными и корпоративными облигациями, 4% – с биржевыми фондами.

"ИИС позволяет получить значительно большую доходность на вложенный капитал по сравнению с банковскими вкладами за счет налогового вычета. Однако начинающие инвесторы часто не осознают, что инвестиции на фондовом рынке связаны с риском. Они могут принести повышенный доход, но также могут быть и убыточными. В отличие от банковского вклада доходность здесь не гарантирована, а средства не застрахованы государством", — отмечает управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.