В Тюмени будут судить таксиста-закладчика

Работник службы тюменского такси под видом перевозки клиентов перемещался по Тюменской области и оставлял тайники с наркотиками.
Житель Тюмени 1989 года был задержан в Ялуторовске в одном из жилых домов, когда прятал закладки. Во время досмотра у мужчины обнаружили 15 свертков из фольги с порошкообразным веществом. Также в автомобиле такси находилось еще 74 пакетика, приготовленных к сбыту. Всего было изъято около 90 граммов наркотиков.
Из тайников, оборудованных в коробах с проводкой, полицейские изъяли еще порядка 10 граммов запрещённых веществ, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела окончено, вскоре его рассмотрит суд.
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