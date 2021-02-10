В Тюмени будут судить таксиста-закладчика

15:46 10 февраля 2021
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Работник службы тюменского такси под видом перевозки клиентов перемещался по Тюменской области и оставлял тайники с наркотиками.

Житель Тюмени 1989 года был задержан в Ялуторовске в одном из жилых домов, когда прятал закладки. Во время досмотра у мужчины обнаружили 15 свертков из фольги с порошкообразным веществом. Также в автомобиле такси находилось еще 74 пакетика, приготовленных к сбыту. Всего было изъято около 90 граммов наркотиков.

Из тайников, оборудованных в коробах с проводкой, полицейские изъяли еще порядка 10 граммов запрещённых веществ, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела окончено, вскоре его рассмотрит суд.

Теги: наркотики
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