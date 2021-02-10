В Тюмени нашли водителя, сбившего 22-летнюю девушку на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который днем 8 февраля сбил 22-летнюю тюменку на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улицы Бориса Опрокиднева и Николая Семёнова. Мужчина на "Ладе Ларгус" скрылся с места ДТП.

По свидетельству 55-летнего водителя, он не смог вовремя остановиться, видимо потому, что на дороге было скользко, а машина у него без шипов, просто на зимней резине. Автомобилист отметил, что девушка шла через переход в капюшоне и не смотрела на дорогу, что он не сбил, а уронил ее, остановился и спросил, все ли нормально, она сказала нормально и пошла дальше.

Девушка пояснила, что ее сбила машина, водитель которой вышел из салона, помог подняться и уехал. Она заплакала и пошла домой, вызвав затем скорую помощь, врачи которой констатировали ушибы в результате ДТП.

Автоинспекторы нашли "Ладу Ларгус" по камерам у места аварии и на дорогах, установили место проживания водителя и вызвали его в ГИБДД. На него был составлен административный материал за оставление места ДТП, суд принял решение о лишении автомобилиста права управления транспортом сроком на 1 год.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, за последний год водитель "Лады" 3 раза превышал скорость, 2 раза проехал перекрестки на красный сигнал светофора, 2 раза заехал за стоп-линию.