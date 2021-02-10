Онкологи дистанционно консультируют работников тюменских предприятий

Фото Дмитрия Григорьева

В Тюменской области продолжается проект "Медицинского города" "Убедись, что ты здоров!".

До пандемии коронавируса медики сами выезжали на предприятия, проводили экспресс-осмотр целой командой специалистов — маммолог, дерматолог, специалист по опухолям головы и шеи, врач УЗИ-диагностики. В 2019 году в рамках проекта специалисты провели в организованных коллективах 42 профосмотра, осмотрели 6540 человек.

У 279 по итогам мини-обследования заподозрили онкопатологию, после дополнительной диагностики рак подтвердился у 40 пациентов.

И даже в непростой по эпидемиологической ситуации 2020 год врачи "Медицинского города" смогли осмотреть несколько тысяч сотрудников 12 тюменских компаний.

Эпидобстановка подтолкнула медиков к развитию новых форм взаимодействия с предприятиями – дистанционные лекции и консультации оказались востребованы не меньше самих осмотров.

За февраль медики провели провели три онлайн-лекции. Хирург-онколог Светлана Майсурадзе рассказала сотрудницам компаний "Агрекко Евразия" и "Газпром проектирование" как сохранить молочные железы здоровыми. Семинар онколога и заведующего одним из отделений "Медицинского города" Евгения Франка для сотрудников ПАО "Фортум" касался рака кишечника — от вопросов профилактики до диагностики и лечения.

В связи с ослаблением карантинных мер специалисты "Медицинского города" планируют возобновить в марте 2021 года выезды на предприятия, но и формат видеовстреч по просьбе работников будет сохранен.