В 2020 году тюменцы реже жаловались на нарушение прав потребителей

За 2020 год в адрес управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило 17 171 обращение граждан. Это на 47% больше, чем в 2019 году.

Обращений насчет обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 12 516, что в 2,6 раза больше, чем за 2019 год. По поводу нарушения прав потребителей поступило 4 655 обращений. Это на 31% меньше, чем в 2019 году.

В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия наибольшее количество обращений касалось введения ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции: соблюдение ограничительных мероприятий гражданами и хозяйствующими субъектами, оформление (выдача) обязательных к исполнению документов, прохождение лабораторного обследования на COVID-19, обсервация, вакцинация и т.д.

Также жители Тюменской области жаловались на условия проживания в жилых помещениях (11%), на качество пищевых продуктов (6%), на воздействие физических факторов (6%), в том числе шум (3,8%), на качество питьевой воды (5%); на обращение с отходами производства и потребления (5%).

71% обращений в сфере защиты прав потребителей касались нарушений в сфере услуг: наиболее часто граждане жаловались на нарушения прав в сфере жилищно-коммунальных услуг (32%), деятельности на финансовом рынке (6%), транспортных услуг (6%), услуг связи (4%) и бытового обслуживания (4%). Также граждане обращались в Управление по вопросам оказания медицинских, туристских услуг; осуществления страховой, банковской деятельности; проведения культурно-развлекательных мероприятий; предоставления услуг автомобильным, городским наземным, а также воздушным транспортом. 29% обращений в сфере защиты прав потребителей касались вопросов розничной торговли.