90-летняя тюменка готовится к свадьбе

В Тюменской области благодаря коллективу областного совета ветеранов войны и труда двое одиноких пенсионеров нашли друг друга и скоро станут семьей.

В декабре 2020 года к Раисе Степановне из села Нариманово приехали сотрудники совета, чтобы поздравить с предстоящими праздниками. За чаем разговорились, и женщина призналась, что любит готовить, у нее много различных увлечений, и вроде бы есть все, чтобы заполнить дни, но не хватает только человека рядом, о котором кона могла бы заботиться.

"Ей хотелось быть нужной и близкой кому-то в свои 90 лет. Мы просьбу услышали, и вскоре на нашем сайте появился раздел "Клуб знакомств по интересам для одиноких пожилых людей". Каждый мог прислать заявку и получить ответ", — рассказали в Совете ветеранов войны и труда.

Так Раиса Степановна познакомилась с Геннадием Аркадиевичем. Они начали много общаться, ходят друг к другу в гости, у них много общих тем. Тянуть с главным жених, которому 70 лет, не стал, и сделал подруге предложение, сообщает портал "Открытые НКО".

Женщина согласилась, признается, что вдвоем намного легче и веселее жить. Одиночество вредно в любом возрасте.

"Мы же, как непосредственные участники этой истории, решили стать организаторами свадьбы и просим всех желающих нам помочь! Может быть кто-то из жителей региона умеет печь прекрасные торты, или выращивает цветы и смог бы собрать один красивый букет для шикарной невесты", — делятся в совете.