Заболеваемость ОРВИ в регионе почти вдвое ниже эпидпорога

На пятой неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога на 45%. По результатам мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.
В целях профилактики ОРВИ специалисты управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:
— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;
— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;
— избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит частой смене, каждые 2–3 часа;
— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.
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