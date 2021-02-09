Заболеваемость ОРВИ в регионе почти вдвое ниже эпидпорога

Фото предоставлено департаментом здравоохранения Тюменской области

На пятой неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога на 45%. По результатам мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В целях профилактики ОРВИ специалисты управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:

— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;

— избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит частой смене, каждые 2–3 часа;

— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.