В Тюменской области 9 тысяч многодетных семей получили земельные участки

По состоянию на 1 февраля 2021 года, в регионе земельными участками обеспечены почти 70% многодетных семей, принятых на учет. С 2011 года очередь сократилась на 9 247 семей: 9 075 семьям предоставлены земельные участки, 172 семьям — целевая выплата вместо земельного участка.

Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень — 3 066 участков, Тюменский район — 1 223 участка, Заводоуковский район — 700 участков и Ялуторовск — 495 участков.

Многодетные семьи имеют право получить бесплатно земельный участок или выплату вместо него при одновременном соблюдении нескольких условий.

На момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья — проживать по месту жительства.

При этом оба родителя (а в семье с одним родителем — только этот родитель) должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет. В этот срок также включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах.

Также многодетная семья обязательно должна состоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления.