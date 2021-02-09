У тюменца с подозрением на коронавирус нашли онкологию

В центре торакальной хирургии ОКБ №1 хирурги оперируют от 6 до 12 пациентов в день, в большинстве своем – по поводу злокачественных опухолей органов грудной клетки. За 2020 год в больницу с подозрением на онкопатологию или подтвержденным раком были госпитализированы 693 пациента, хирургическое лечение проведено 607 из них.

"Вне зависимости от эпидемиологической обстановки помощь про онкологическому профилю ни на день не останавливалась. Наоборот, мы отмечаем поступление большего числа пациентов. Это обусловлено проведением компьютерной томографии при подозрении на COVID-19: не всегда проблемы с лёгкими обусловлены вирусной патологией. Нужно отдать должное коллегам: они маршрутизировали больных к онкологам, в случае обнаружения новообразования на снимке. Положительным моментом стало то, что часто заболевание выявлялось на ранней стадии, когда шанс на эффективное лечение и выздоровление выше", - отметил Дмитрий Сехниаидзе, заведующий Центром торакальной хирургии ОКБ №1.

Как правило, ярко выраженные симптомы онкозаболеваний легких отсутствуют, лишь на последних стадиях болезни у пациента наблюдается кашель, слабость, субфебрильная температура. С этими же симптомами пациентов направляют в КТ-центры, чтобы при подозрении на коронавирусную инфекцию проверить легкие.

Так и произошло с одним из больных, у которого в процессе исследования на компьютерном томографе была выявлена третья стадия рака легкого. Пациент был направлен на дополнительное обследование в Центр торакальной хирургии ОКБ №1. Диагностика – бронхоскопия - подтвердила злокачественную природу опухоли.

Новообразование распространилось на средостение и на магистральные сосуды, по этой причине проводить консервативное лечение – химиотерапию – не представлялось возможным. Единственным возможным вариантом лечения была хирургическая операция.

В Центре торакальной хирургии пациенту в процессе трехчасовой операции удалили поражённые опухолевым процессом левое легкое, часть сердечной сумки и стенки аорты.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациент был выписан на амбулаторное лечение спустя восемь дней после операции. Сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Успешный исход каждой такой операции во многом обеспечивается слаженной работой команды профессионалов, включая анестезиологов, торакальных хирургов, среднего и младшего медицинского персонала ОКБ №1. Кроме того, в целом сложнейшие операции на легких возможны благодаря мощной технической базе, современному высокотехнологичному оборудованию. Также стоит напомнить всем – придерживайтесь здорового образа жизни, чтобы не допустить проблем со здоровьем в будущем. В очередной раз повторюсь, но причины заболеваний легких не меняются со временем. Прежде всего, это курение", - подчёркивает Дмитрий Даниелович.