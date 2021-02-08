В Тюменской области проверили 90 объектов, оказывающих социальные услуги

В прокуратуре Тюменской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по проверке объектов, оказывающих социальные услуги населению.

В регионе проверено более 90 объектов, из них 55 — это объекты, где оказывают социальные услуги, в том числе пожилым людям, а также услуги по ресоциализации нарко- и алкозависимых.

"Из этих 55 объектов — в 28 установлены нарушения. Для их устранения внесено 19 представлений, возбуждено 4 административных дела за нарушение правил пожарной безопасности, объявлено 9 предостережений. В суды направлено 10 исков о запрете деятельности на опасных объектах до устранения нарушений. По 8 из них судами уже приняты обеспечительные меры. По материалам прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.