Морковь и грецкие орехи помогут тюменским студентам улучшить память перед сессией

Правильное питание – один из факторов хорошего самочувствия, что особенно актуально для тюменских студентов во время сдачи сессии. Так, определенные продукты помогут улучшить память и повысить работоспособность.

Как рассказали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, когда необходимо за короткий срок запомнить большой объем информации, можно использовать прием актеров театра: во время заучивания съесть несколько ломтиков ананаса. В этом продукте содержится большое количество активных веществ, которые помогают удержать в памяти прочитанное.

Перед экзаменом также рекомендуется съедать салат из тертой моркови, изюма и грецких орехов. Эти продукты помогают лучше соображать. Разведенная в воде настойка женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника повышает умственную и физическую работоспособность, снимает усталость, стимулирует нервную систему и творческую активность, пишет "Мегатюмень".

Для ума необходимы железо и витамины группы В. Первое содержится в красном мясе, зерновых культурах, яблоках. Вторые попадают в организм с молочными продуктами, яйцами, рыбой. Цитрусовые фрукты способствуют лучшему восприятию новой информации. Шоколад заряжает энергией, но лишь на короткий срок. Лучше заменить его на аптечный гематоген.