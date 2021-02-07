Врачи посетили жителей нижнетавдинского Заболотья на "Автопоезде здоровья"

"Автопоезд здоровья" доехал до нижнетавдинского Заболотья благодаря открытию зимников. Жители села Кускургуль получили возможность пройти обследования и получить консультации профильных специалистов.

"Автопоезд здоровья" – это совместный проект департамента здравоохранения Тюменской области и пяти крупных медицинских организаций. Противотуберкулезный диспансер выделил мобильный флюорограф. Медицинский город присоединил к колонне передвижной маммограф. Центр профилактики и борьбы со СПИД обеспечил экспресс-тестами на ВИЧ. Многопрофильный консультативно-диагностический центр предоставил брошюры, из которых можно почерпнуть много полезного о профилактике разных болезней.

Основной костяк специалистов составили врачи областной больницы №15: терапевт, офтальмолог, лор, хирург, УЗИ-диагност, стоматолог, невролог и психиатр. По факту, "Автопоезд здоровья" стал настоящей передвижной поликлиникой.

"70 из 100 жителей Кускургуля пришли на первичный прием. Они были очень довольны, что к ним приехало так много профильных специалистов. На следующей неделе в Заболотье снова поедут врачи: кардиолог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, невролог и терапевт. Чтобы проконсультировать тех пациентов, которым требуется повторный прием", - сообщил заведующий направлением ФАПов ОБ №15 Олег Фалалеев.

Кроме прочего, медики привезли в село лекарства, в том числе и безрецептурные – например, сосудосуживающие капли или обезболивающие, так как в Заболотье нет своей аптеки, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

"Обследование, которое проходят наши пациенты, - комплексное. Мы привозим все необходимое диагностическое оборудование. Врач-терапевт не просто проводит осмотр и опрашивает на предмет жалоб. Он берет кровь на анализ, измерят давление и уровень сахара, делает электрокардиограмму. А еще флюорография и маммография – это те виды исследований, которые необходимо выполнять регулярно, ведь они позволяют вовремя выявлять туберкулез и рак", - прокомментировала заведующая поликлиникой ОБ №15 Екатерина Кникова.