Тюменские активисты выступают в соцсетях с призывом к соблюдению ПДД

В социальных сетях проходят акции, посвященные безопасному поведению на дорогах. В них принимают участие тюменские активисты, известные люди, медийные персоны.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на призыв к участию в профилактической кампании уже откликнулись автоспортсмены-дрифтеры, которых возмущают размещаемые в сети начинающими автомобилистами видеоролики с дрифтом по центральным улицам Тюмени.

Руководитель Российской Дрифт Серии -Урал Евгений Красильников подчеркнул, что дрифт на дорогах общего пользования не имеет права на существование. Автоспортсмены уже размещают в своих аккаунтах видео, противодействующее опасному поведению на дорогах.

В ГИБДД отметили положительный эффект от кампании "Начни с себя!", в которой приняли участие главы муниципальных районов, депутаты, общественные деятели. Акцию поддержали несколько тысяч жителей региона: школьники, студенты, молодежь, водители транзитного транспорта на федеральных автодорогах, курсанты автошкол, родители школьников.

