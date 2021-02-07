Тюменские активисты выступают в соцсетях с призывом к соблюдению ПДД

09:36 07 февраля 2021
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В социальных сетях проходят акции, посвященные безопасному поведению на дорогах. В них принимают участие тюменские активисты, известные люди, медийные персоны.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на призыв к участию в профилактической кампании уже откликнулись автоспортсмены-дрифтеры, которых возмущают размещаемые в сети начинающими автомобилистами видеоролики с дрифтом по центральным улицам Тюмени.

Руководитель Российской Дрифт Серии -Урал Евгений Красильников подчеркнул, что дрифт на дорогах общего пользования не имеет права на существование. Автоспортсмены уже размещают в своих аккаунтах видео, противодействующее опасному поведению на дорогах.

В ГИБДД отметили положительный эффект от кампании "Начни с себя!", в которой приняли участие главы муниципальных районов, депутаты, общественные деятели. Акцию поддержали несколько тысяч жителей региона: школьники, студенты, молодежь, водители транзитного транспорта на федеральных автодорогах, курсанты автошкол, родители школьников.

Теги: автоспорт , акция , безопасность дорожного движения , ГИБДД , ПДД , соцсети
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