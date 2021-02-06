В школах Тюменского района продолжаются ремонты

Система организации круглогодичных работ по капитальному ремонту в сельских школах налажена в Тюменской области. В это время школьники проходят обучение в соседних населенных пунктах.

Капитальный ремонт в таком формате веется сейчас в Андреевской школе Тюменского района. Сейчас 339 учеников ездят на учебу на школьных автобусах. Начальные классы – в Боровской, остальные – в Винзилинский. С нового учебного года ученики и 90 воспитанников дошкольного отделения вернутся к занятиям в обновленном здании.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в Андреевской школе уже выполнены все демонтажные и черновые работы, а на следующей неделе планируется приступить к внутренней отделке. Директор образовательного учреждения Рауфа Алиева рассказала о планах ее оснащения интерактивными панелями, проекторами, появится здесь и IT-класс. Закупка оборудования и мебели запланирована на март.

Педагоги и сами школьники активно следят за ремонтом здания и уже сейчас работают над эскизами росписи стен в национальном татарском колорите. Вокруг территории школы установят ограждение, а рядом с мини-футбольным полем появятся хоккейный корт, беговая дорожка и площадка ГТО.

Жительница Андреевского, мама трех детей Венера считает, что обновленная школа даст новые возможности для развития учеников. Её средний сын сейчас учится в седьмом классе и увлекается спортом, старший любит создавать 3D-модели, а дочь 1 сентября 2021 года отправится в 1 класс.

Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, на сегодняшний день капитальный ремонт планируется в 15 школах и семи детских садах региона. Программа ремонтов будет корректироваться.