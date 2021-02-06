Психологи советуют тюменцам прислушиваться к своим желаниям

Капризное поведение встречается не только у детей, но и взрослых. Порой, совершенно не хочется что-то делать без видимых на то причин. Как утверждают психологи, это происходит из-за того, что человек перестает баловать себя, и так проявляется его внутренний Ребенок. К слову, такой есть в каждом из нас.

Как рассказала ведущий психолог регионального центра "Семья" Ксения Мазитова, у каждого человека есть три роли, автоматически меняющиеся в зависимости от ситуации. Родителем он становится, например, когда учит коллег заполнению отчета, Взрослым - когда ведет автомобиль, соблюдая правила ПДД. Но роль Ребенка многие игнорируют, считая, что нельзя быть ветреным и инфантильным.

"Мы запрещаем себе вольности, не прислушиваемся к своим желаниям, а в это время грустит наш внутренний Ребенок. Именно эта роль самая ресурсная, из нее мы черпаем силы и идеи", – пояснила эксперт.

По ее словам, когда человек перестает баловать Ребенка и отказывает себе во многом, происходят срывы в еде, возможны приступы агрессии или плаксивости, бессонница. Многие сложно слышать свои желания из-за строгих родителей, которые в том числе использовали насилие в воспитании, пишет "Вслух.ру".

"Каждому из нас необходимо услышать и полюбить внутреннего Ребенка, так как это часть нас. Получилось или нет, заметите по вполне реальным вещам: улучшится самочувствие, появятся силы и интерес ко многим вещам, до этого откладываемым в долгий ящик, прекратятся эмоциональные срывы", – добавила специалист.