Интеллектуальный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" пройдет среди тюменских педагогов

Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Зимний интеллектуальный чемпионат "ИКРОН - 2021" по игре "Что? Где? Когда?" среди педагогов состоится 13 февраля в тюменской гимназии № 12.

Как рассказал руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин, если раньше в интеллектуальном сражении участвовали школьники и студенты, то теперь на их месте окажутся сами учителя. Для многих из них участие в таком мероприятии – в новинку. Как правило, педагоги выступали организаторами подобных турниров.

Специально для учителей подготовили 24 вопроса в формате "Что? Где? Когда?", а также блоки "Мультиигр" для разминки. Количество мест в игровом зале строго ограничено, всего будет восемь команд, регистрация завершена, пишет "Тюменская область сегодня".