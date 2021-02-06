Воспитанники центра "Аванпост" отрабатывают навыки с помощью компьютерной игры

Фото пресс-службы центра "Аванпост"

Курсанты тюменского центра патриотического воспитания "Аванпост" приняли участие в отборочных этапах кибертурнира по игре Counter Strike: global offensive. Участие в подобных мероприятиях дает возможность юным тюменцам отрабатывать тактические навыки не только в реальных условиях, но и в виртуальном мире.

Counter Strike – это многопользовательская игра, в которой сражаются две команды: террористы и спецназ. Предусмотрено несколько сценариев: в одном бойцы обезвреживают бомбу, в другом - спасают заложников, пишет "Вслух.ру".

"Воспитанникам идея очень понравилась. Возраст участников разный, но они могут на равных соревноваться друг с другом. Родители тоже отнеслись к идее турнира положительно", – отметила специалист по информационному сопровождению "Аванпоста" Альфия Курмашева.

Кибертурнир проходит по системе "double elimination", то есть игрок выбывает после двух поражений. Уже появились лидеры. Победителей определят 8 февраля, на следующий день состоится награждение.