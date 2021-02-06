Оригинальный выставочный проект "Закрытые коллекции" откроется в Ялуторовске

Фото Ялуторовского музейного комплекса

Ялуторовский музейный комплекс познакомит посетителей с богатым собранием вещественных памятников старины и истории развития города в рамках оригинального выставочного проекта "Закрытые коллекции. Вход разрешен".

В фондах Ялуторовского музейного комплекса собрано более 36 тысяч единиц хранения. В открытом хранении представлены коллекции живописи, скульптуры, керамики, стекла, металла и дерева. Интересом у гостей музея пользуются вышивки ялуторовских мастериц – настоящие картины, созданные с помощью иглы и ниток.

Как сообщили в музее, в коллекции живописи представлены произведения местных самобытных авторов, а также работы профессиональных художников Москвы, Иркутска, Тобольска, Тюмени. Фотографии в разделе "Семейный фотоальбом. 100 лет назад" дают возможность буквально заглянуть в прошлое.

Одним из самых крупных фондовых собраний является коллекция изделий из металла: самовары, медная посуда, орудия труда. Можно воочию увидеть трофейный телефон Siemens, бытовую технику и приборы 1940-1970-х годов.

Краеведческий музей Ялуторовска расположен по адресу ул. Революции, 75. Время работы - с 10 до 18 часов со вторника до воскресенья. Получить подробную информацию можно по телефонам: 8(34535)3-16-58, 2-01-94.