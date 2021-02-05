Тюменцев предупреждают о сильном ветре и похолодании

По данным Тюменского гидрометцентра, в это воскресенье, 7 февраля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Вероятны осадки в виде мокрого снега, гололёдно-изморозевые явления, метель. Ветер ночью юго-восточный, 8–13 м/с, днем юго-западный, 9–4 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью и утром –4ºС...–6ºС, в течение дня похолодание до –14ºС...–16ºС, сообщает Единый центр оперативного реагирования.