Тюменцев предупреждают о сильном ветре и похолодании

14:44 05 февраля 2021
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По данным Тюменского гидрометцентра, в это воскресенье, 7 февраля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Вероятны осадки в виде мокрого снега, гололёдно-изморозевые явления, метель. Ветер ночью юго-восточный, 8–13 м/с, днем юго-западный, 9–4 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью и утром –4ºС...–6ºС, в течение дня похолодание до –14ºС...–16ºС, сообщает Единый центр оперативного реагирования.

Теги: погода
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