Этнографическая выставка "Под бубен вечного Аргиша" ждёт посетителей

В археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское в Тюмени работает этнографическая выставка под открытым небом "Под бубен вечного Аргиша".

Культура Северных народов формировалась тысячелетиями. Она представляет собой соединение нескольких культур: древнего таёжного населения Западной Сибири, скотоводов лесостепной и степной зон, и народов, с которыми в разное время взаимодействовали угорские и самодийские племена.

Этнографическая выставка "Под бубен вечного Аргиша" рассказывает о традициях и культуре северных народов, представляет подлинные предметы их быта. Прочувствовать атмосферу жизни на крайнем Севере вы сможете в настоящем ненецком чуме.

Археологический музей-заповедник расположен на 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск" и работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Стоимость взрослого билета на выставку "Под бубен вечного Аргиша" - 100 рублей. При приобретении билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 95 рублей. Для детей до 6 лет, школьников, студентов и пенсионеров вход на выставку свободный! Возрастная категория 0+.

Задать вопросы о работе выставки и других проектах археологического музея-заповедника можно по телефону: 8 (3452) 766-767.