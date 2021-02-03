Ямальские "зелёные" набирают эковолонтеров

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

В конце февраля в округе стартует заявочная компания на прохождение дистанционной образовательной программы комплексной подготовки эковолонтеров.

Обучение - обязательное условие для участия во всех волонтерских экспедициях Зелёной Арктики. В прошлом году сертификаты о прохождении образовательной программы получили 116 участников восьми стран (Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Болгария, Польша, Израиль и Россия).

В планах за короткое ямальское лето подготовить собранный металл для вывоза с Вилькицкого. Пятая экспедиция на остров полярного исследователя будет заключительной. Работы по уборке побережья Карского моря от ржавеющих бочек и брошенного железа были закончены в прошлом году. В июле 10 опытных экодобровольцев займутся сортировкой и перемещением собранного железа в специально отведенные места для последующей его отгрузки.

В июне волонтеры планируют отправиться в эколого-социологическую экспедицию в село Салемал, а в августе продолжить работу в Сеяхе.

"Опыт прошлого года в Сеяхе был успешным. В этом сезоне мы снова займемся уборкой территории поселков вместе с населением Ямальского района. Готовим лекции и мастер-классы по экологии, урбанистике и профориентации, организуем соцопросы. Наша задача разобраться с причинами текущего отношения жителей к окружающей среде и постараться вместе найти решение", - рассказывает лидер "Волонтеров Арктики" Евгений Рожковский.

В отличие от экспедиций на Арктические острова, в экоциологических экспедициях "Зелёной Арктики" могут принимать участие и девушки. Важный критерий отбора - образование добровольца. Для реализации экосоциологических планов необходим опыт и знания не только экологов и социологов, но и педагогов, психологов, урбанистов, строителей и даже дизайнеров.

Экспедиционные и образовательные проекты "Зеленой Арктики" проводятся при поддержке правительства Ямала, сопровождении Научного центра изучения Арктики и Российского центра освоения Арктики.