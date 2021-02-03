Студенты-интеллектуалы выяснили, кто из них самый умный

В Тюмени прошел онлайн-чемпионат "Кубок студентов Тюменской области", приуроченный ко Дню российского студенчества. В чемпионате приняли участие 372 человека из 61 команды, представляющие 41 образовательную организацию Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Голышмановского городского округа, Исетского, Винзилей, Казанского и Кургана.

Участники ответили на 36 вопросов игры "Что? Где? Когда?" и 2 блока заданий "Мультиигр". Все результаты команд учтены в зачёт 4 этапа Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди студенческих команд.

Победителями среди команд первокурсников стали студенты из Санкт-Петербурга "Видеотека Пэрис Хилтон" (СПбГУ). На втором месте расположились студенты Тюменского индустриального университета из команды "Зал Упал". На третьем месте первокурсники из Тобольска "Rollkragen", представляющие ТПИ им. Д.И. Менделеева.

"В Тюмени ещё не проходили такие массовые игры, приуроченные ко Дню студенчества. Онлайн-формат позволил одновременно играть не только тюменцам, но ещё и подключиться знатокам из Москвы и даже Казахстана. И все студенты любят интеллектуальные игры", рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

В зачёте команд колледжей победила команда "Ёлки-палки", представляющая Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. На втором месте команда с "говорящим" названием "Brain" из Многопрофильного колледжа ТИУ. Замкнули тройку сильнейших дебютанты из Ишимского медицинского техникума "Орбита ИМТ".

Неожиданная развязка случилась в зачёте команд из университетов. Победителями стала школьная команда "Астра Миллениум" из Сургутской гимназии "Лаборатория Салахова". По правилам чемпионата могли участвовать все желающие в возрасте до 23 лет. На втором и третьем местах расположились "Тильтаник" и "НолоН" из Тюменского государственного университета.

"Мы сами от себя не ожидали такого результата. Наша команда уже побеждала на школьных турнирах, но не думали, что удастся победить у сильнейших студентов региона. Теперь хотим побороться на школьном чемпионате России", - рассказал Антон Кротов, капитан команды "Астра Миллениум".

Победители и призёры получили фирменные призы от Интеллектуального движения Тюменской области – блокноты и ручки, деревянные значки и наборы стикеров. Серия подарков была специально разработана ко Дню студенчества.