Мнение горожан по благоустройству Тюмени – в приоритете для депутатов годумы

О работе народных избранников, направленной на обеспечение комфортных условий проживания граждан и создание благоприятной окружающей среды, рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

– Дмитрий Николаевич, вы возглавили постоянную комиссию, отвечающую за жизнеобеспечение нашего города. Готовы к напряженной работе?

– К любой работе необходимо относиться серьезно и ответственно. На заседаниях комиссии рассматриваются в том числе вопросы ЖКХ, которым всегда требуется особое внимание. Необходима системность, чтобы вовремя выявлять болевые точки и принимать грамотные решения. Мне как строителю эта сфера деятельности знакома. Постараюсь оправдать возложенную на меня ответственность.

– Как считаете, именно специфика вашей профессиональной деятельности стала определяющей при назначении на должность руководителя профильной комиссии?

– Мне сложно судить об этом. Мою кандидатуру рекомендовали коллеги-депутаты, огромное им спасибо за поддержку. Свои опыт и знания я постараюсь применить с максимальной пользой и сделать все, чтобы комиссия работала эффективно. Механизм работы, выстроенный моим предшественником – Юрием Баранчуком – мы сохраним, а также будем решать вновь возникающие задачи. Город развивается, осваиваются новые территории, и депутатам необходимо это учитывать. Наша цель – обеспечить жителям Тюмени предоставление качественных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и других.

– В вашем избирательном округе № 2 проблема водоотведения стоит очень остро. Концессионным соглашением с "Тюмень Водоканалом" предусмотрено, что вопрос водоотведения начнет системно решаться с 2023 года. Однако уже сейчас организуете в округе мероприятия по водопонижению. Какие меры для предотвращения подтопления территории вы считаете наиболее эффективными?

– Частный сектор занимает более половины территории моего округа. Подтопления нередки, поскольку прилегающие территории активно застраиваются, и вода самотеком уже не уходит. Есть масса технологий для решения этой проблемы, но для каждой территории нужно подбирать метод водоотведения индивидуально.

– Вы опробовали систему лучевого дренажа…

– Да. В землю монтируется десятиметровый стакан, а на глубине 6-8 метров от него расходятся лучами пластиковые трубы, которые собирают воду в основную емкость, и оттуда ее насосом перекачивают в централизованные сети. Второй вариант решения проблемы водоотведения – строительство самотечной канализации открытого и закрытого типов. За счет рельефа вода на территории моего округа от Червишевского тракта стекает в сторону Мельникайте, где находится самая низкая точка, и там попадает в централизованную канализацию. К реализации этого проекта мы приступили в 2019 году, в 2020-м запустили в эксплуатацию канализационную насосную станцию, и жильцы многих частных домовладений уже оценили эффективность мероприятий по водопонижению: дождевая и талая вода через водоотводную канаву сразу уходит в городскую сеть ливневой канализации. Завершить проект планируется в 2021 году, и тогда мы сможем отчасти решить проблему подтопления.

– Почему отчасти?

– Потому что уровень грунтовых вод постоянно меняется. Проблема водоотведения характерна для Тюмени в целом. Коммуникации строились для существующего на тот момент жилищного фонда, но город развивается. Конечно, при проектировании новых дорог специалисты предусматривают ливневую канализацию, но данную проблему надо решать совместно с правительством региона, поскольку это затратные с финансовой точки зрения мероприятия.

– Как считаете, удастся ли навсегда забыть о проблеме водоотведения после завершения всего комплекса мероприятий?

– Это то, к чему мы стремимся. В этом вопросе важно в том числе грамотно оценивать перспективы комплексной застройки, чтобы к моменту возведения новых жилищных и социальных объектов коммуникации уже были туда подведены.

– Сейчас эта схема не работает?

– На сегодняшний день при застройке новых микрорайонов воде уходить некуда. После снежной зимы при резком потеплении земля не успевает отогреться, вода не просачивается в почву, и случаются подтопления. Влага скапливается в канаве, идущей вдоль окружной дороги. Когда грамотно решим вопрос обустройства ливневой канализации, таких проблем не будет.

– Весь жилой фонд Тюмени, включая дома с автономным и печным отоплением, готов к зиме. Администрация также доложила депутатам о полной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период. Как вам кажется, тюменцы перестали бояться морозов и начали больше доверять тепловикам?

– Нас, сибиряков, не так просто напугать холодами. На самом деле ситуация на теплосетях за последние пять лет существенно улучшилась, а именно: более чем на 50 процентов снизилось количество инцидентов и потерь на сетях теплоснабжения. Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, ответственно подходят к мероприятиям по подготовке к зиме. К началу отопительного сезона 2020-2021 годов готовность жилищного фонда составила 95 процентов – это очень хороший показатель.

– Но ведь оставшиеся пять процентов не замерзают, верно?

– Конечно, нет, тепло есть во всех жилых помещениях. Просто у специалистов были существенные замечания к управляющим компаниям, в ряде случаев пришлось принять административные меры за невыполнение обязательств перед собственниками жилья. Наша задача – добиться стопроцентной готовности домов к отопительному сезону.

– Схему теплоснабжения Тюмени актуализировали на ближайшие 20 лет. Проект прошел обсуждение на публичных слушаниях и был направлен для утверждения в Министерство энергетики РФ. Претерпел ли документ кардинальные изменения или же в него были внесены небольшие корректировки с учетом ситуации в городе?

– Изменения в схеме теплоснабжения незначительные. Они связаны со строительством новых инженерных коммуникаций – порядка 1600 участков – и нескольких котельных. Работы рассчитаны до 2040 года. Необходимость актуализации схемы теплоснабжения продиктована опять же ростом застройки микрорайонов: Ново-Патрушево, Комарово, Московский дворик, Плеханово, Зарека на выезде в сторону Тобольского тракта… Корректировка схемы теплоснабжения направлена на то, чтобы районы, которые будут осваиваться в ближайшие 20 лет, своевременно обеспечить энергоресурсами либо посредством централизованного теплоснабжения, либо с помощью стационарных газовых котельных.

Кстати, в Министерстве строительства и ЖКХ решают вопрос о пересмотре нормативов потребления ресурсов в сторону уменьшения. Скажем, при проектировании жилищного объекта закладывается показатель расхода воды 210 кубометров на человека в сутки. Это очень много, никто столько не расходует. То же самое в электроэнергетике: вместо заложенных в технических условиях 700 мегаватт в Тюмени по факту расходуется 400. Спрашивается, зачем строить такие мощные подстанции, большого диаметра инженерные сети, когда все можно оптимизировать и тем самым уменьшить стоимость квадратного метра жилья, а следовательно, увеличить покупательскую способность населения? Думаю, в 2021 году новые нормативы закрепят в правовых актах.

– А на тарифах это скажется?

– Они должны уменьшиться.

– Но если при снижении нормативов потребления не потребуется столь мощных инженерных коммуникаций, то тогда темпы строительства и реконструкции сетей тоже придется снизить?

– Нет, строить сети необходимо – того, что есть сейчас, явно не хватает с учетом активного возведения жилищных, социальных, торговых объектов.

– Депутаты участвовали в разработке новых правил благоустройства территории города Тюмени, принятых в июне 2019 года. И вот год спустя народные избранники проверили, как реализуется документ. Народные избранники высказали некоторые замечания, но в целом, по-вашему, правила прижились? Они работают?

– Да, и вполне успешно, в том числе благодаря усилиям депутатов и жителей, осуществляющих ежедневный контроль. Горожане – наши главные помощники. Мне нравится, что в обсуждении проектов благоустройства территории активно участвуют молодые люди, и мы стараемся учитывать все пожелания.

– Сложно ли предусмотреть и отразить в одном документе все детали благоустройства?

– Это непросто. Работы предстоит много, и правила нам придется постоянно редактировать, поскольку появляются новые регламенты в сфере благоустройства и запросы от населения. У тюменцев большой популярностью стали пользоваться открытые площадки для занятий воркаутом. Направление новое, поэтому возникла необходимость прописать в правилах требования к эксплуатации и безопасности таких объектов. Документ на самом деле очень разносторонний. В нем, к примеру, прописаны требования к организации парковочного пространства: важно обеспечить горожанам доступность мест для временного хранения автомобилей, ведь раньше, если помните, в Тюмени остро стояла проблема оставленных на парковках на длительный срок автомобилей. В правилах благоустройства предусмотрено и повышение качества работы общественного транспорта: обновляется автобусный парк, совершенствуется логистика пассажирских перевозок и работа светофорных объектов вплоть до применения искусственного интеллекта при организации дорожного движения. В вопросах благоустройства мы стремимся идти на шаг впереди, и, думаю, каждый год будем внедрять что-то новое.

– Одним из приоритетных направлений экономической политики муниципалитета остается улучшение жилищных условий граждан: в бюджете 2021 года на эти цели направят 2,7 млрд рублей. По информации администрации, на 1 января 2020 в Тюмени подлежало сносу 619 многоквартирных домов, в планах стояло 63 объекта. Получается, что если мы будем такими темпами ликвидировать непригодные для проживания дома, то понадобится около десяти лет, а к тому времени старых зданий станет еще больше. Вы как строитель какой вариант решения проблемы ветхого жилья считаете наиболее эффективным?

– По этому пути пошла Москва, и это рано или поздно ждет нас: я говорю о реновации и в частности, о развитии территорий за счет инвесторов-застройщиков. Кстати, в 2019 году восемь домов снесли за счет средств инвесторов, так что механизм потихоньку начинает развиваться. В чем главное преимущество? Администрация муниципалитета и областные власти не несут никаких расходов на снос жилья и расселение людей, поскольку инвестор-застройщик предоставляет квартиры с чистовой отделкой для переселения граждан. Экономическая выгода есть и для застройщика, ведь на месте старой снесенной пятиэтажки он может построить дом в 15 этажей. Да, мы реализуем программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, но пока ремонтируем одни многоэтажки, список пополняется новыми, и это процесс бесконечный, а результата на опережение нет. Кроме того, капитальный ремонт – тоже большая статья бюджетных расходов. Реновация позволит быстрее сократить старый жилищный фонд.

У нас есть промзоны, которые перестали функционировать. Взять, к примеру, бывший завод КСК, расположенный практически в центре города: застройщик взял на себя обязательства ликвидировать промышленные объекты и возвести на этом участке современный жилой комплекс. Это один из очень хороших проектов реновации.

– Вы говорите, что застройщики на месте снесенных аварийных домов построят жилье большей этажности. Но ведь существуют ограничения в зависимости от назначения земельных участков?

– Совершенно верно. Каждый случай рассматривается индивидуально с соблюдением норм и правил проектирования. Есть, к примеру, правило инсоляции – когда солнце должно светить в каждой комнате не менее двух часов, существуют определенные критерии к площади земельных участков, на которых расположен дом. Нужно проводить геологические изыскания, просчитывать пешеходную доступность – нюансов много, но плюсов больше.