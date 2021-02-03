Тюменцев приглашают на конкурс детской рукописной книги

В детской библиотеке имени Константина Лагунова проходит II конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Конкурс проводится как региональный этап XXIV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера".
В конкурсе могут принимать участие семьи, детские организации и коллективы. Возраст участников — от 5 лет до 21 года.
Номинации конкурса:
— "Вдохновленные звездным небом" (к 60-летию первого полета человека в космос);
— "В капле воды отражается мир" (в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане и интересах устойчивого развития);
— "По страницам и по странам" (творчество детских зарубежных писателей-юбиляров: Роальд Даль, Сельма Лагерлеф, Свен Нурдквист, Маркус Маялуома, Памела Трэверс, Карло Коллоди);
— "Прогулки по Тюмени";
— "Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова".
Конкурс проводится с 15 декабря 2020 года по 19 февраля 2021 года.
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