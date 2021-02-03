Тюменцев обучат самопомощи при уходе за маломобильными родственниками

Консультационный центр поддержки семейного ухода "Родные люди" проведет занятия за пределами Тюмени. В этом месяце состоятся первые выездные интенсивы на тему: "Техники самопомощи гражданам, ухаживающим за маломобильными родственниками".

Ближайший интенсив пройдет в Тюмени 4 февраля, еще один — в Ялуторовске и Ялуторовском районе 18 февраля. Все оффлайн-занятия будут организованы в мини-группах до 15 человек с соблюдением необходимых санитарных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

В течение одного дня психологи обучат родственников тяжелобольных методикам самопомощи и расскажут о профилактике внутрисемейных конфликтов.

"Психологический климат важен в любой семье и особенно там, где наиболее вероятен риск возникновения депрессии, уныния и психологического дискомфорта, — рассказывает Елизавета Катомина, заместитель директора центра "Третий возраст".

Все желающие смогут присоединиться к интенсиву — подключиться к онлайн-трансляции мероприятия по ссылке.

В рамках проекта "Родные люди" тюменские семьи изучают техники, необходимые для ежедневной заботы о маломобильных родственниках. Проект реализуется региональным геронтологическим центром социальных технологий "Третий возраст" с использованием гранта президента Российской Федерации.