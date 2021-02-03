На тюменских дорогах по вине начинающих водителей произошло 172 ДТП

В 2020 году по вине начинающих автомобилистов — со стажем за рулем до двух лет — в Тюменской области произошло 172 ДТП. В этих авариях погибли 13 человек, 256 человек ранены.

В прошлом году в Тюменской области впервые получили водительские удостоверения 9 128 кандидатов в водители, прошедших соответствующее обучение и сдавших квалификационные экзамены. Процент тех, кто успешно прошел эти испытания с первого раза, уменьшился по сравнению с 2019 годом.

Теоретический экзамен с первого раза успешно сдали 38% участников, первый этап практического экзамена на автодроме с первого раза сдали 52% испытуемых, второй этап на улично-дорожной сети с первого раза только 22% экзаменуемых кандидатов в водители.

"Буквально на днях водитель со стажем за рулем три месяца сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Федюнинского в Тюмени. Специалисты выяснили, что водитель обучался в одной из автошкол Ханты-Мансийска, квалификационные экзамены сдавал в Тюмени: теорию сдал со второго раза, практику — с третьего раза. Эти факты уже говорят о качестве обучения, видимо, недостаточном для безаварийной езды по улично-дорожной сети. В каждом случае информация направляется в автошколу, для корректировки образовательного процесса", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.