В Тюменской области ревматоидный артрит диагностирован у 5 тысяч человек

2 февраля — День распространения информации о ревматоидном артрите. Это аутоиммунное ревматическое заболевание, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением других тканей и органов.

По мнению специалистов, в России этим недугом страдает около 1% населения, то есть более 1 млн человек. Ежегодно 26 тысячам пациентов в стране впервые ставится этот диагноз. В Тюменской области с этим диагнозом в регистре хронических больных состоят более 5 тысяч человек. По данным специалистов областной клинической больницы № 1 ежегодно в нашем регионе впервые этот диагноз ставится порядка 300 жителям.

Причины ревматоидного артрита остаются невыясненными. Ревматоидный артрит относится к неизлечимым заболеваниям, оказание медицинской помощи направлено на замедлении темпов его развития и облегчение боли.

Симптомы ревматоидного артрита

На начальных этапах заболевание протекает без яркой клинической картины. Пациент может годами и не подозревать о том, что у него ревматоидный артрит. Ведущим клиническим проявлением болезни является суставной синдром.

Утренняя скованность – специфическое проявление заболевания, на котором пациент не заостряет внимания. Во время сна синовиальные оболочки суставов несколько воспаляются за счет снижения секреции глюкокортикоидов в ночное время. Иногда пациенты просто не могут нормально снять с себя одеяло. Спустя примерно час все симптомы проходят, и человек может активно двигаться.

Периодические боли в суставах, снижение аппетита, усталость – все это можно отметить в продромальном периоде.

Острые боли в суставах, лихорадка – вот так у пациента начинается болезнь. Чаще всего поражаются суставы кистей и стоп, запястья, коленные и локтевые. Другие сочленения поражаются реже. Около сустава отмечается отек, а поверхность кожных покровов имеет более высокую температуру, чем на остальном теле. Также область сустава гиперемирована за счет протекания воспалительных процессов.

При пальпации суставы болезненны, движение в них ограничено. По мере прогрессирования болезни пролиферативные процессы начинают преобладать, и может происходить значительное ограничение подвижности, деформация и подвывих суставов.

Ревматоидные узелки – специфическое проявление заболевания, при котором на разгибательной поверхности сустава можно пальпировать плотные подкожные образования. Этот признак является одним из важных диагностических критериев ревматоидного артрита.

Также у пациента могут поражаться практически все органы в теле, в зависимости от степени активности процесса, но это отмечается относительно редко.

"Ревматоидный артрит – заболевание, у которого генетическая предрасположенность занимает основное место. Нужно интересоваться генетикой своего рода – узнать у родителей, чем болели ваши бабушки, дедушки. Если были в роду такие заболевания – есть повод подумать об обследовании. Но все равно нельзя упускать факторы, провоцирующие развитие болезни. Если их избегать, то даже человек с генетической предрасположенностью может не заболеть артритом. Среди таких факторов ученые выделяют плохую экологию, неправильное питание, вредные привычки и стресс. Вообще заболеть артритом может практически любой человек. Вот, к примеру, часто заболевают женщины после менопаузы, но до конца причины такой взаимосвязи не ясны. И мы можем выделить некоторые факты, но не сможем дать точные профилактические установки", — рассказывает главный внештатный ревматолог Тюменской области Ирина Патрикеева.