Депутаты гордумы рассмотрят кандидатуры на поощрение знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

Две кандидатуры на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" рассмотрят депутаты на ближайшем заседании гордумы. Об этом сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Так совпало, что это люди внесли существенный вклад в охрану правопорядка и безопасность нашей страны, - рассказал Евгений Заболотный. – Валерий Григорьевич Роженцев начинал службу в Ишиме и прошел путь от старшины до генерал-лейтенанта милиции, долгое время возглавлял главное управление внутренних дел Тюменской области".

Второй кандидат, Валентин Тронь, был представлен пограничниками Тюменской области. Начинал в рядах Вооруженных сил, более 40 лет проработал в школе, заслуженный учитель Российской Федерации, внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

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Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" — новый вид муниципальной награды. Тюменские депутаты утвердили его на сентябрьском заседании городской думы в 2019 году. Эта награда - вторая по значимости после звания "Почетный гражданин города Тюмени". Нагрудным знаком будут отмечать тюменцев за весомый вклад в развитие города, патриотическое воспитание молодежи, сохранение культурных и духовных ценностей.

Напомним, что нагрудного знака удостоены участники Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилов, Андрей Рыбак и Василий Шамов. Среди награжденных также начальник Тюменского президентского кадетского училища генерал-майор Михаил Логинов и председатель городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов.

Евгений Заболотный отметил, что 2021 год для Тюмени юбилейный. "435-летие нашего города станет хорошим поводом для чествования медицинских работников, тех, кто стоит на защите нашего здоровья в ситуации, с которой мы столкнулись в 2020 году", - добавил он.