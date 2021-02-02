В Заводоуковске открылся первый в регионе центр по лечению хронической сердечной недостаточности

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №12»

В Областной больнице №12 города Заводоуковска заработал единственный в регионе специализированный центр по лечению хронической сердечной недостаточности. В центре будут наблюдаться пациенты с патологиями сердца Заводоуковского и Упоровского районов — прежде всего те, что выписались из стационара.

Раньше такие пациенты наблюдались у терапевтов поликлиник, при необходимости их снова и снова госпитализировали для обследования и подбора терапии. Теперь они под присмотром целой команды специалистов, вплоть до кардиологов Областной клинической больницы №1. Тюменская больница курирует работу центра, в нее же пациенты будут направляться в случае, если потребуется высокотехнологичная операция. Помимо лечения система предполагает и постоянное наблюдение за пациентами даже на дому.

При малейшем подозрении на сердечную недостаточность пациентов поликлиник также переадресуют в центр, поскольку в его задачи входит верификация диагнозов, отбор пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности на госпитализацию, ведение регистров больных, получивших медицинскую помощь, координация диспансерного наблюдения и контроль его качества. Вся информация о пациентах будет доступна врачам на каждом из уровней системы – поликлиника, непосредственно сам центр хронической сердечной недостаточности и кардиологическое отделение стационара.