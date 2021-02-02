Тюменцам рассказали об изменениях в порядке определения кадастровой стоимости

В декабре 2020 года Тюменским филиалом Федеральной кадастровой палаты в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о новых результатах государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории региона: всего в ЕГРН внесены сведения о более 127 тыс. земельных участках.

Это земельные участки пяти категорий земель: сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного и водного фонда, а также земельных участков, отнесенных к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Их новая кадастровая стоимость действует с 1 января 2021 года.

Кадастровая стоимость указанных земельных участков определена по-новому: в результате государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным законом "О государственной кадастровой оценке", который действует в Тюменской области с 2020 года.

"Согласно новому порядку, определение кадастровой стоимости объекта недвижимости осуществляется бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, а не оценочной организацией, отбираемой на конкурсной основе, как было до недавнего времени", — поясняет начальник отдела определения кадастровой стоимости тюменской Кадастровой палаты Мария Громыхалова. — В Тюменском регионе эти функции возложены на Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации".

В отношении объектов капитального строительства (ОКС) и земельных участков населенных пунктов в настоящее время действует прежний порядок установления кадастровой стоимости. Для вновь построенных ОКС. специалистами Кадастровой палаты проводится анализ характеристик, влияющих на кадастровую стоимость (площадь, назначение, расположение, вид объекта), расчет кадастровой стоимости и внесение данных в ЕГРН.

Чтобы получить официальные сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, необходимо отправить запрос о предоставлении выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости. Сделать это можно в электронном виде, воспользовавшись сервисами на сайте Росреестра, или при личном обращении в любой из офисов Многофункционального центра "Мои документы". Услуга бесплатная для всех обратившихся.

Задать вопросы о том, как правильно сформировать запрос на получение сведений ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, можно по телефону для справок тюменской Кадастровой палаты 8(3452) 259-001 или по телефону для консультаций Управления Росреестра по Тюменской области (3452) 55-58-58.